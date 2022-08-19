Среди освобожденных есть села, которые уничтожены на 90%. Там разрушены электросети, водо - и газоснабжение.

В Херсонской области по состоянию на 1 августа Вооруженные Силы Украины деоккупировали 46 населенных пунктов, большинство из которых разрушены обстрелами российских войск.

Об этом сообщил на то время временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, передает Радио Свобода.

Среди освобожденных есть села, которые уничтожены на 90%. Там разрушены электросети, водо - и газоснабжение.

Председатель Высокопольской объединенной территориальной общины Галина Шостак-Кучмяк рассказала, что на сегодня из 22-х населенных пунктов общины 12 уже освобождены от российской армии. По ее словам, эти села "находятся в тяжелом состоянии – российские военные уничтожили большинство их инфраструктуры". Кроме того, сейчас именно там пролегает линия фронта.

"Я не говорю названия этих населенных пунктов, потому что там наши ВСУ, а там где ВСУ, враг уничтожает все беспощадно, несмотря на то, что это социальная сфера, дома, сады, клубы – все разрушено, все уничтожено. На первой линии люди не могут жить и там не проживают, просто физически гражданскому населению в тех условиях не выжить. А уже вторая-третья линия населенные пункты - есть люди, проживающие, это люди, которые не хотят покидать дома. Хотя, это тоже опасно и тоже в любую минуту могут быть прилеты и туда", – отметила Шостак-Кучмяк.

Председатель Высокопольской общины сообщила, что с начала оккупации в регионе не было электричества, газоснабжения и воды. Сейчас свет подают с помощью генераторов, также пытаются наладить поставки технической воды.

"Один плюс у тех людей, что они могут выехать свободно на нашу подконтрольную территорию в магазины, скупиться и сами себе приобрести ту воду. Во-первых, людям нужны условия. Война войной, но люди хотят и имеют право, чтобы было освещение. Приближается 1 сентября, у нас там есть дети школьники, надо будет им учиться дистанционно, надо связь. Сейчас, пока нет света, включаем генераторы, почасово подаем воду, хоть и техническую, на пару часов в сутки", – рассказала чиновница.

Она добавила, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проводит разминирование освобожденных территорий.

Она также подчеркнула, что российские военные пытаются всячески помешать сбору урожая.

"Враг, когда увидел, что на поля выходят комбайны, нещадно обстреливали, поджигали поля, бросали мины, мгновенные возгорания были. Очень много погорело пшеницы, враг не хотел, чтобы мы собирали урожай. Конечно, они очень этому мешали", - сообщила Шостак-Кучмяк.

По словам волонтера Игоря Йосипенка, на Херсонщине люди возвращаются в те деокупованные села, которые являются пригодными для жизни. В частности, в прифронтовой зоне.

"Я приведу такие села, как Кочубеевка, Заградовка, то сегодня выходят на нас люди из соседних сел, где более опасно находиться. Просят нас, чтобы мы договорились с владельцами домов, чтобы они могли заселиться в эти дома, которые на сегодня пустые. Почему? Потому что идет зима и уже сегодня люди должны понимать, где и как они будут жить зимой. Очень много есть у людей разочарований, которые ищут пристанища на территории Украины. Не всегда есть возможность найти достойное жилье и некоторые вынуждены возвращаться", - рассказал о ситуации волонтер.

Йосипенко рассказал, что волонтеры доставляют гуманитарную помощь жителям сел дважды в месяц.

"Обычно в этих селах не то, что нет света, воды, там элементарно – не работает ни один магазин. То есть, у людей нет возможности что-то приобрести. Поэтому, мы обеспечиваем их всем необходимым, в первую очередь, это продукты и обязательно важно – гигиена. Но есть и большие проблемы. Новопавловка или Белая Крыныця – там разрушена инфраструктура, там нет электричества уже 5 месяцев и физически нет возможности восстановить людям свет. Почему? Потому, что свет в ближайшие села заходит через Белую Крыныцю, а там ежедневно происходят боевые действия", – пояснил Йосипенко.

Он отметил, что масштабы разрушений в некоторых деоккупированных селах являются огромными, и со временем ситуация лишь ухудшается.

"Такие села, как Милове, Качкаровка, Осокоровка, последний раз там мы были недели три назад, еще относительно там село было целое, сегодня от него ничего не осталось, хотя оно деокуповано, оно защищается ВСУ. И рядом, в прошлом это районный центр, красивый очень населенный пункт - Нововоронцовка. Нововоронцовка почти уничтожена полностью. И людей там почти никого не осталось", - рассказал волонтер.

В прифронтовой зоне находятся также некоторые села Николаевской области. Житель села Котляреве Иван рассказал, что российские военные размещали свои позиции рядом с этим населенным пунктом и обстреливали оттуда Николаев. Сейчас гуманитарная ситуация в селе налаживается, говорит житель.

Поселок Малиновка Пологовского района Запорожской области был освобожден от российской армии в конце марта. Председатель Малиновской общины Владимир Шиш рассказал, что на сегодня из 12 населенных пунктов этой общины 9 остаются оккупированными.

По его словам, из более 3 тыс. жителей в общине осталось около сотни. Большинство жителей Малиновки выехало из села сразу после его деоккупации, сказал глава общины.

"Сама инфраструктура, которая находится на территории села Малиновка, вся почти разрушена. Что образовательные учреждения, что медицина, фермерское хозяйство, основное базовое хозяйство – общество "Батькивщина" – разрушено, где осталось в полном объеме и техника, и складское помещение. Все разрушено, разграблено",- сообщил Шиш.

По словам главы Малиновской общины, с первых дней освобождения обстрелы не прекращались. За сутки насчитывалось до 500 ударов. Сейчас в Малиновке нет газа и питьевой воды.

Он также рассказал, что доставить гуманитарную помощь проблематично, поскольку эта территория обстреливается российскими военными.

Как сообщал УНИАН, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала российского вторжения деокупованы 1 тыс. 060 украинских населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: