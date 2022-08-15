Лечение парня потребует больших средств, которых у семьи нет.

На Херсонщине на мине подорвался автомобиль, в результате погибла учительница, ее сын получил травмы и ожоги.

Об этом сообщила в Facebook Чулаковская сельская территориальная община со ссылкой на председателя Александра Мусиенко.

"Сегодня произошла страшная беда в селе Геройское, на мине подорвался автомобиль и погибла учительница начальных классов Геройского лицея Шевченко Ольга Николаевна. Ее сын, Шевченко Тарас Викторович, получил значительные травмы и ожоги тела", - отметил он.

Мусиенко выразил соболезнования от всей громады дочери погибшей и добавил, что лечение ее брата будет нуждаться в больших средств, которых у семьи нет. Призвал громаду помочь семье.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине 65-летняя женщина подорвалась в лесу на вражеской мине. Медики не смогли ее спасти. В полиции призвали граждан не посещать лесополосы на деокупованих территориях, избегать лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звонить на спецлинию "102".

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