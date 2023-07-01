СНБО рекомендует Кабинету министров подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного Суда Украины.

Президент Владимир Зеленский 30 июня своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое в частности предлагает усилить ответственность за коррупцию в судах.

Соответствующий документ он подписал 30 июня, решение СНБО было принято 23 июня, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Так, СНБО предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, чтобы усилить ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев за это заключение от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Видео дня

Кроме того, СНБО считает необходимым усилить роль института суда присяжных и расширить случаи его применения. Для этого нужно будет внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Также предлагается внести изменения в законы Украины "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" относительно, среди прочего:

совершенствование порядка избрания судей Верховного суда в Большую палату ВС и введение механизма их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов;

возможности введения периодического психофизиологического опроса судей с применением полиграфа;

проведение Высшим советом правосудия проверки всех судей Верховного Суда относительно возможного совершения ими дисциплинарных проступков или грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи, а также подтверждение законности источников происхождения имущества.

СНБО рекомендует Кабинету министров подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного Суда Украины. Правительству поручили подготовить концепцию дальнейшего реформирования Конституционного Суда Украины во взаимодействии с Венецианской комиссией.

Коррупция в судах - детали

15 мая задержали главу Верховного суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого при передаче взятки, общая сумма которого достигала около $2,7 млн. После этого судью ВСУ сняли Князева с должности председателя, а Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой залога в 107 млн грн, а 31 мая размер залога для Князева был уменьшен до 75 млн грн.

После задержания на взятке председателя Верховного Суда Украины (ВСУ) Всеволода Князева к директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу позвонил президент Владимир Зеленский.