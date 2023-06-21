Коивонос рассказал, что президент сам ему позвонил, чтобы узнать, что происходит.

После задержания на взятке председателя Верховного суда Украины (ВСУ) Всеволода Князева к директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу позвонил президент Владимир Зеленский.

Об этом рассказал Кривонос в интервью "Укринформу". Он уточнил, что его разговор с президентом состоялся после задержания председателя Верховного суда и начала обысков в здании ВСУ. Директор НАБУ отметил, что Зеленский сам ему позвонил и поинтересовался, что происходит в Верховном суде.

"Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора", - поделился деталями Кривонос.

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О реакции Зеленского на произошедшее Кривонос рассказал, что глава государства "очень ровно и взвешенно к этому отнесся" и удивления не выразил.

"Он спросил, в чем там суть. Говорю: это - получение взятки. Он говорит: "Окей, хорошо". Не было никаких эмоций - ни отрицательных, ни положительных. Это был выдержанный разговор", - сказал он.

Кроме того, Кривонос раскрыл некоторые детали дела Князева. По его словам, следственные действия у председателя ВСУ прошли без санкции суда, поскольку обыски были неотложными. По его словам, активная фаза документирования этого преступления началась в конце марта. Тогда мы получили определенные доказательства признаков преступной деятельности и вымогательства взятки.

"Часть людей, которые документировали это дело, месяц толком не спали. Была проведена колоссальная работа. Мы очень переживали, чтобы не было утечки информации, чтобы правильно задокументировать и провести следственные действия. То есть, это было большое напряжение и стресс. Очень мало людей знали об этом деле", - раскрыл детали Кривонос.

Также директор НАБУ выразил уверенность, что его ведомство доведет дело Князева до конца.

Дело Князева

15 мая задержали главу Верховного суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого при передаче взятки, общая сумма которой составила около $2,7 млн. После этого судьи ВСУ сняли Князева с должности председателя, а Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой залога в 107 млн грн. А 31 мая размер залога для Князева был сокращен до 75 млн грн.

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