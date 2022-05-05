В частности, работники НАБУ, которые оставались на оккупированной Киевщине, наладили связь с ВСУ и активно помогали в уничтожении врага.

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые отличились в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Для меня честь отметить вашу отвагу. Я подробно знакомился с тем, что каждый и каждая из вас делали с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации на нашу украинскую землю. Хочу поблагодарить вас за вашу службу, за ваш подвиг", - сказал Зеленский.

Так, "за личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение служебного долга" президент наградил семерых работников НАБУ орденами и медалями.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие работники НАБУ наладили и обеспечили обмен информацией о местах содержания и пыток украинских защитников, установление дислокации и перемещения вражеских войск, а также разоблачение и задержание коллаборационистов.

"Деятельность детективов НАБУ неоднократно спасала воинов от попадания во вражеские засады во время наступления оккупанта на Киев. Работники НАБУ, которые остались в своих домах на оккупированных тогда территориях Киевской области, наладили связь с Вооруженными силами Украины и активно помогали украинским защитникам в уничтожении врага", - отметили у президента.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский официально присвоил почетные звания города-героя пяти городам Украины.

А командующему Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергею Наеву было присвоено звание Героя Украины.

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