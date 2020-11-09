Президент напомнил, что в Украине живет немало граждан, для которых украинский язык не стал первым в жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский в День украинского языка и письменности выразил сожаление, что не овладел родным языком в школьные и университетские годы. Однако отметил, что изучение языка во взрослом возрасте – это невероятные эмоции.

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В своем обращении президент напомнил, что родился в русскоязычной семье и пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости.

«Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, которые подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения. И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, – в эти годы мне не выпало счастья и возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра», - отметил Зеленский, намекая, очевидно на экс-премьера Азарова.

В то же время Зеленский указал и на плюсы того, что взялся за украинский язык позже.

"Овладевать украинским во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как бы впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-доброму завидую всем, у кого эти ощущения впереди», - указал он.

Президент отметил, что в Украине живет немало граждан, для которых украинский язык не стал первым в жизни.

"Есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые произносили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, что с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей», - подытожил Зеленский.

Президент подчеркнул, что буллинг, агрессия и принуждение никак не будут способствовать распространению украинского.

«Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык!",- подытожил он.

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Автор: Дмитрий Захаров