Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Днепропетровской области. Во время своего визита глава государства вручил награды украинским бойцам.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Помимо этого, Зеленский провел совещание в Криворожском районе по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях.
"Передовые позиции на Днепропетровщине. Пообщался с нашими защитниками, вручил им награды. Настроение у них решительное, в глазах - уверенность в нашей победе. Спасибо, что боретесь за свободу Украины"- написал глава государства.
Напомним, в конце июня Зеленский отметил государственными наградами еще 314 участников боевых действий. Герои Украины получили награды за то, что они защищают Родину от России, которая 24 февраля развязала полномасштабную войну.