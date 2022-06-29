Он подчеркивает, что Россия будет отвечать за этот акт терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно ракетного удара в Кременчуге отмечает, что российские оккупанты хотели убить как можно больше людей в обычном торговом центре.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств (того, что делают российские военные против украинцев - УНИАН), - чтобы никто не смел обманывать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту - целенаправленно. Очевидно, что такой был приказ. Очевидно, что такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что "они хотели убить как можно больше людей в мирном городе в обычном торговом центре".

Далее в рамках видеообращения был продемонстрирован момент ракетного удара в Кременчуге.

"И за этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, усилением санкций и обязательно - в трибунале", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более тысячью гражданских.

Согласно данным спасателей, в настоящее время известно о 18 погибших (из которых один человек умер в больнице), во время разбора завалов обнаружено 7 фрагментов человеческих тел. За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.

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