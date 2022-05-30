Зеленский отметил, что новые дома нужно возводить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в частности с учетом программы термомодернизации жилого фонда.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время совещания по ситуации в Харьковской области и городе Харькове.

"Если уже так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – отметил он.

По убеждению главы государства, это еще и возможность модернизировать страну и города, построить современное жилье.

Зеленский отметил, что новые дома нужно возводить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – считает президент.

Сообщается, что во время поездки Зеленский также осмотрел административные здания Харькова, которые подверглись разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны российской армии.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, на сегодня действия российской армии вызвали разрушения 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилого фонда.

Синегубов отметил, что 31% территории Харьковской области временно оккупировано, 5% было освобождено от российских захватчиков.

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