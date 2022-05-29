По словам президента, стоит рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в частности с учетом программы термомодернизации жилого фонда.

Об этом он заявил во время совещания по ситуации в Харьковской области и городе Харькове, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Если уже так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – отметил он.

По убеждению главы государства, это еще и возможность модернизировать страну и города, построить современное жилье.

Зеленский отметил, что новые дома нужно возводить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – считает президент.

Сообщается, что во время поездки Зеленский также осмотрел административные здания Харькова, которые подверглись разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны российской армии.

"2229 разрушенных домов в Харькове и области. Все восстановим, отстроим, наполним жизнью. В Харькове и во всех других городах и селах, куда пришло зло", - написал Зеленский в Facebook.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на сегодня действия российской армии повлекли разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилого фонда.

Синегубов отметил, что 31% территории Харьковской области временно оккупирован, 5% было освобождено от российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: