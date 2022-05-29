Действия российской армии повлекли разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью.

На сегодня 31% территории Харьковской области временно оккупировано, 5% было освобождено от российских захватчиков.

Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время совещания по ситуации в области и городе Харькове под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба ОП.

Председатель Харьковской ОВА проинформировал президента, что сейчас 31% территории области временно оккупировано, 5% было освобождено от российских захватчиков.

"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем", – отметил Синєгубов.

По его словам, действия российской армии повлекли разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилого фонда.

Напомним, по данным руководителя Луганской ОВА, на сегодня оккупировано около 95% Луганской области.

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