Украинский лидер раскрыл секрет, когда будет готов вернуться к деловому костюму с галстуком.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смены в своем стиле, которые произошли на фоне вторжения РФ на территорию нашей страны. Как отметили многие украинцы, с 24 февраля 2022 года лидер страны стал появляться на публике, деловых встречах и брифингах исключительно в военной форме.

Последний раз в классическом "президентском костюме" Зеленского могли увидеть накануне вторжения РФ 23 февраля. Как заявил сам гарант Украины в интервью ВВС, "времена изменились", поэтому изменился и его образ, ведь было бы странно носить костюм в такой ситуации.

Зеленский подтвердил, что "перешел" на военную форму в первый день вторжения войск РФ по совету членов своей команды.

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"Конечно, я не захватил с собой костюм. А потом кто-то из моей команды, кто-то из помощников сказал: "Может, попробуй это?" У меня была какая-то милитарная одежда. И я сказал: "Да, конечно" и оделся так. Было удобнее и понятнее для людей. Это ведь война, и очень странно, когда война, а ты в костюме", - рассказал президент.

При этом Зеленский заверил, что украинцы еще обязательно увидят его в костюме с галстуком, а победа Украины в войне с РФ станет отличным поводом вернуться к стилю президента "мирной страны".

"После нашей победы. Возможно, в день нашей победы. Но так обязательно будет, ведь тогда я буду президентом мирной страны. И так будет, я уверен в этом", - сказал он.

Победа Украины в войне с РФ - основные прогнозы

Отметим, что к годовщине полномасштабного вторжения войск РФ в Украину дискуссии о долгожданной победе над агрессором стали еще более актуальной темой среди украинцев. Эту тему также "подогревают" заявления высшего военного руководства Украины.

Как на днях отметил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, 2023 год может стать для Украины годом победы над Российской Федерацией.

13 февраля в преддверии очередного заседания группы "Рамштайн" Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что "победа" для Украины в этой войне - это не только освобождение украинских территорий от войск агрессора, но и усиление Вооруженных сил до такого уровня, чтобы Россия больше никогда не имела возможности напасть на нашу территорию.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что победа Украины в войне с РФ включает в себя переформатирование системы глобальной безопасности всей Европы.

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