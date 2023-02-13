Главнокомандующий ВСУ пообщался с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что победа Украины в войне с Россией будет означать не только освобождение украинских территорий, но и такое усиление Вооруженных сил, чтобы Россия больше никогда не имела возможности напасть на Украину.

Как отметил Залужный в Telegram, накануне заседания "Рамштайн-9", которое состоится 14 февраля, он пообщался с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе Кристофер Каволи.

В ходе разговора обсудили вопросы поставки международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров. Главнокомандующий ВСУ также поделился оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами относительно дальнейших действий.

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"Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей Победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником. Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных сил, которые не дадут россиянам возможности в любое время в будущем напасть на наше государство", – подчеркнул Залужный.

"Рамштайн-9": главные новости

14 февраля в Брюсселе (Бельгия) состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-9"). В Пентагоне отметили, что партнеры сосредоточатся на важнейших потребностях Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в девятый раз возглавит объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Он отметил, что "темп чрезвычайно высокий".

Также министр огласил главные вопросы повестки дня заседания "Рамштайн-9". В частности, участники встречи рассмотрят вопросы защиты украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы, развития "танковой коалиции", формирования запаса прочности по боеприпасам, тренинговых программ для украинских воинов и стабильности поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "военного шенгена".

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