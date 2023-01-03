Михаил Подоляк отметил, что война должна закончиться не только тем, что от оккупантов будет освободят всю территорию Украины.

Украина победит в войне против Российской Федерации. Освобождение всех территорий Украины не является финалом.

"Украина победит и война должна закончиться не только тем, что освободим свои территории", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет о переформатировании системы глобальной безопасности.

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"В том числе, вернуть миру международное право общения между государствами. Это также ключевая задача правильной финализации войны", - подытожил советник руководителя ОПУ.

Война в Украине - прогнозы

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Украину ждет победа в войне с РФ. При этом он указал, что в России в следующем году ожидается трансфер власти.

По данным газеты Financial Times, война в Украине продлится весь 2023 год, потому что ни одна из сторон не захочет его замораживания боевых действий.

1 января Буданов отметил, что победа Украины в войне - это выход ВСУ на границы по состоянию на 1991 год. По его словам, РФ может и после этого делать пограничные обстрелы Украины и запускать несколько ракет в месяц.

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