Супруги Зеленских в День Государственного Флага Украины вручили выдающимся украинцам награду "национальная легенда Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие во вручении награды Главы государства "Национальная легенда Украины" и посмертно наградили командира 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла этим отличием.

Как сообщает сайт главы государства, этой наградой президент награждает граждан, которые осуществили весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность, личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Глава государства подчеркнул, что отличие – это благодарность гражданам за их самоотверженный труд.

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"Благодарность за то, что вы прославляете, прославляли наше государство, нашу историю. За то, что вы сегодня работаете, служите, защищаете наше государство, наши границы. Мы вам за это чрезвычайно благодарны. Знайте, что вас высоко ценят. Весь народ Вам благодарен - я с уверенностью это говорю. Слава Вам и слава Украине!"- подчеркнул Зеленский.

В связи с этим, в этом году лауреатами награды президента "Национальная легенда Украины" стали:

младший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло (посмертно), который с 2014 года принимал активное участие в боях. Он получил тяжелое ранение, но через три месяца вернулся на фронт. Дмитрий Коцюбайло является первым добровольцем, которому присвоено звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут.

(посмертно), который с 2014 года принимал активное участие в боях. Он получил тяжелое ранение, но через три месяца вернулся на фронт. Дмитрий Коцюбайло является первым добровольцем, которому присвоено звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут. нейрохирург Андрей Сирко , руководитель Центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова (г. Днепр). Он лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, которые спасли жизни военнослужащим.

, руководитель Центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова (г. Днепр). Он лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, которые спасли жизни военнослужащим. волонтер, руководитель Фонда Leleka Foundation Ирина Гук , которая с 2014 года занимается тактической медициной, а именно поставкой критически важных медицинских средств для защитников Украины и гражданских.

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. С началом полномасштабного вторжения РФ специально приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден жить в харьковском метро, скрываясь от постоянных обстрелов. Он за свой счет открыл кафе, где организовал ежедневное бесплатное питание для горожан. украинский тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Герой Украины Альбина Дерюгина (посмертно). Она организовала в Киеве школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность. Альбина Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.

(посмертно). Она организовала в Киеве школу художественной гимнастики "Школа Дерюгиных", которая приобрела мировую популярность. Альбина Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы. Заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист Андрей Цаплиенко . С 2014 года активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. 25 марта 2022-го Андрей получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Награжден орденом "За мужество" II и III степеней.

. С 2014 года активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. 25 марта 2022-го Андрей получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Награжден орденом "За мужество" II и III степеней. энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода Владимир Летенко . Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газогоне, ведущий к газораспределительной станции Углегорской дресс. Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизни людей. Он также участвовал в разминировании Харьковщины.

. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газогоне, ведущий к газораспределительной станции Углегорской дресс. Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизни людей. Он также участвовал в разминировании Харьковщины. украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко . Автор песни "Украина", которая стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства. В этом году Тарасу Петриненко исполнилось 70 лет.

Знак отличия "Национальная легенда Украины" - что известно

Первая торжественная церемония вручения награды Президента "Национальная легенда Украины" состоялась 22 августа 2021 года в канун 30-летия независимости Украины.

Среди награжденных-амбассадор платформы UNITED24, выдающийся спортсмен Андрей Шевченко и легендарная народная художница Мария Примаченко, которая получила награду посмертно.

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