По его словам, будет наказан каждый, кто совершал зверства на нашей земле и стрелял по городам и населению.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что каждый, кто совершал зверства на нашей земле, будет наказан.

"Много говорили о гуманитарных коридорах, ежедневно говорили. О возможности для людей выйти из тех городов, куда пришла Россия, российские военные... И мы слышали обещание, что гуманитарные коридоры будут. Их нет. Вместо гуманитарных коридоров они способны сделать только кровавые. Сегодня в Ирпене была убита семья: мужчина, женщина и двое детей. Прямо на дороге, как в тире, когда они пытались просто выйти из города, чтобы спастись. Целую семью! Сколько таких семей в Украине погибло?", - подчеркнул президент.

По его словам, будет наказан каждый, кто совершал зверства на нашей земле и стрелял по городам и населению.

"Мы не простим. Мы не забудем. Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне, на нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людях, которая бомбила нашу землю, которая запускала ракеты, которая давала приказ и нажимала на пуск. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле, кроме могилы", - сказал Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: