Саммит должен состояться в ноябре на Бали.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что участие Украины в саммите "Большой двадцатки" будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместного брифинга с президентом Республики Индонезия Джоко Відодо.

"Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите "Группы двадцати". И конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита", - отметил Зеленский.

В свою очередь Видодо отметил, что передал президенту Украины приглашение лично принять участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится на Бали в ноябре.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки". В то же время, глава Белого дома предлагал пригласить Украину на встречу G20, если Россию не удастся исключить.

В конце апреля президент Индонезии пригласил Украину на саммит G20 в ноябре. Именно в этой стране соберется очередной саммит G20. Украину на саммит пригласили США и их союзники.

Сейчас "Группа двадцати" объединяет 19 стран и ЕС.

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