Соответствующий вопрос передали на рассмотрение правительства.

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о введении экзаменов для получения гражданства Украины. Глава государства поблагодарил всех, кто подписал ее, за активную гражданскую позицию и передал петицию в Кабинет министров. Зеленский подчеркнул, что изменение миграционного законодательства является прерогативой правительства и Верховной Рады.

Об этом сообщается в его ответе на петицию.

"Вопрос о введении обязательного экзамена для обретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования. Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", — заявил президент.

Автор петиции отмечает, что экзамены для получения гражданства – распространенная практика по всему миру. Они есть в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Германии, США и других странах. Требования отличаются в зависимости от стран. Кандидатам предлагают сдать тест на знание языка, истории и конституции страны, а также изучить национальный гимн.

Как ранее сообщал УНИАН, электронная петиция о легализации однополых браков в Украине набрала необходимое количество голосов – 25 тысяч. Теперь ее обязан рассмотреть президент.