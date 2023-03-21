Всего для получения гражданства Украины нужно будет сдать три экзамена.

Верховная Рада поддержала в целом введение как условия принятия к гражданству Украины сдачу трех экзаменов.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие решения проголосовал 281 народный депутат.

Так, согласно законопроекту №76, экзамен нужно будет сдать по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

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"Парламент поддержал в целом введение как условия принятия в гражданство сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком", - заявил он.

Приобретение украинского гражданства

23 мая 2022 года в Украине была зарегистрирована петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Она набрала необходимые 25 тыс. голосов для рассмотрения. А 8 июля того же года президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию и передал ее в Кабмин, поручив рассмотреть возможность введения изменений.

12 июля правительство сообщило, что подготовит законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины. И уже 28 июля он внес его на рассмотрение Верховной Рады. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка.

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