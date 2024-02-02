Подоляк подчеркнул, что мы не можем стагнировать войну, то есть находиться в одном и том же месте, поэтому надо менять тактику.

Контрнаступление Сил обороны в 2023 году оставило определенный негативный осадок. У него были некоторые тактические ошибки, о чем говорят и военные, и политическое командование.

"Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство. Это не проблема, это же война, а не линейное событие. Против нас воюет не какая-то маленькая страна, у которой ограниченный ресурс, а Россия, которую считали масштабной страной с огромным ВПК", - заявил в интервью "24 канала" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Россия накопила большой объем оружия, а на войну в Украине тратит все, что может найти.

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"Они сделали милитарным 42% федерального бюджета, а я думаю, что и больше. Это только прямые ассигнования на войну, а еще есть опосредованные, региональные – это гораздо больший бюджет. Все это надо сломать, а для этого нужна объединенная экономика стран Европы, которая должна помогать украинской экономике, а также объединенные военные производства. Поставки отдельных видов оружия должны быть увеличены. Кроме того, надо решить вопрос количества. Ты не можешь воевать количественно против России - ты можешь воевать качеством тех или иных управленческих и технологических решений", - пояснил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что если мы хотим реализовать свои стратегические цели, а это – проигрыш России, то мы не можем постоянно находиться только в обороне.

"То есть стратегия должна быть абсолютно конкретна, о чем говорит господин Буданов. С одной стороны - истощение на определенных направлениях, что происходит сегодня очень эффективно в Донецкой области. Я не буду разбирать детали, об этом надо говорить конкретно с военными, но там идет истощение. Россия концентрирует силы, но нет никакого существенного продвижения, чтобы не говорили россияне. Там идет масштабное уничтожение российских возможностей. С другой стороны, Буданов говорит о том, что мы должны активно атаковать на разных направлениях", - сказал Подоляк.

По его мнению, это нужно, чтобы Россия не могла сконцентрироваться, постоянно искала возможность куда-то подвозить резервы, и для того, чтобы "обвалить" такую их возможность, нам опять же нужны дальнобойные ракеты, которыми мы будем поражать российскую логистику.

"Это план, который четко должен фиксировать, что мы не можем стагнировать войну, то есть находиться в одном и том же месте, поэтому надо менять тактику. Стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия, возможностями этого оружия уничтожать логистику или накопленные российские резервы. И эти решения должны быть неожиданными для России – это главное. Россия воюет линейно, накапливает резерв на одном направлении и там постоянно движется. Надо забрать у нее возможность прогнозировать, что будет делать Украина", - заявил советник главы ОП.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, новое контрнаступление Украины может начаться уже весной, сразу после того, как полностью иссякнет наступление российских оккупантов. Такой прогноз сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, российское наступление иссякнет к ранней весне. "Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Наступление закончится, а потом начнется наше", – сказал он.

Буданов также признал, что оккупационные войска РФ достигли "определенных успехов" вблизи Авдеевки, но заметил, что "это совсем не то, чего они ожидали, даже близко".

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