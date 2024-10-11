Президент признал, что есть и те государства, которые членства Украины в НАТО боятся.

Ранее никто не был готов к членству Украины в НАТО, однако сейчас большинство союзников к этому стремятся. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в документальном фильме о западном направлении для Украины, который транслировался в телемарафоне.

"Мы много сделали, чтобы в большинстве своем все были на нашей стороне. Украину никто не видел в НАТО. Если честно, все обещания в 2008-м и до этого, начиная с 90-х, какая безопасность должна быть у Украины – это не более, чем слова. Готовыми к Украине в НАТО никто не был. Сегодня большинство союзников к этому стремятся. Не то что готовы, стремятся", – подчеркнул он.

Зеленский признал, что есть и те государства, которые членства Украины в НАТО боятся.

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"Нельзя сказать, [что] они боятся Россию. Некоторые боятся последствий", – пояснил президент.

Путь Украины в НАТО

Официальная заявка Украины на вступление в НАТО была подана 30 сентября 2022 года – через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России.

После саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года Украине была оказана дальнейшая поддержка в приближении к Альянсу, а также был создан новый формат сотрудничества – Совет Украина – НАТО.

В начале октября 2024 года, после встречи с новоназначенным генсеком НАТО Марком Рютте, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать 33-й страной-членом Североатлантического альянса. Киев сфокусирован на получении приглашения в блок.

Примечательно, что визит в Украину стал для Рютте первой такой поездкой в новом амплуа. По его словам, для него было важно, чтобы первой страной, которую он посетит как генсек НАТО, была именно Украина. Он отметил, что сегодня украинское государство как никогда раньше близко к НАТО.

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