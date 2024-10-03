По его словам, сегодня Украина как никогда ранее близка к НАТО.

Новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте свой первый рабочий визит совершил в Украину. После встречи с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве он объяснил, почему для него это было так важно, сообщает корреспондент УНИАН.

"Для меня было важно, чтобы я приехал в Украину в начале своего мандата для того, чтобы вам стало четко понятно, народу Украины и всем, кто наблюдает, что НАТО стоит с Украиной. Как у нового генерального секретаря, для меня приоритет и привилегия продвигать вперед эту поддержку, работая с вами, обеспечивая, чтобы Украина победила", - сказал Рютте.

По его словам, сегодня Украина как никогда раньше близка к НАТО.

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"И мы будем продолжать идти по этому пути, пока [Украина] не станет членом нашего Альянса. И я с нетерпением ожидаю этого дня. НАТО стоит с Украиной ради вашей безопасности и ради нашей безопасности", - подчеркнул генсек.

Кроме того, Рютте подчеркнул, что на последнем саммите НАТО, который состоялся в Вашингтоне в июле этого года, союзники согласились, что путь Украины к членству в НАТО необратим.

"Украина становится сильнее день за днем, как никогда раньше становится готовой коРютте вступлению в НАТО. И это, по сути, позволяет построить мостик к членству Украины в НАТО. И я думаю, что наступит день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. И позвольте мне добавить к этому, если кто-то думает иначе, Россия в этом вопросе не имеет никакого влияния и вето", - заявил генсек.

Новый генсек НАТО Марк Рютте

Как сообщал УНИАН, 1 октября, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте занял должность главы НАТО. Ему поручили возглавить военный альянс в критический момент войны в Украине и на фоне приближения ключевых президентских выборов в США.

На церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Рютте сменил на посту Йенса Столтенберга, который руководил организацией в течение бурного десятилетия. Официальные лица и дипломаты НАТО ожидают, что Рютте сохранит приоритеты Столтенберга в Альянсе - сплочение поддержки Украины, подталкивание стран НАТО к увеличению расходов на оборону и привлечение США к европейской безопасности.

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