Президент напомнил, что в Украине проголосовали большое количество законов, "которое страны ЕС проходили годами".

Украина рассчитывает стать членом Европейского Союза быстрее, чем прогнозируется. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в документальном фильме о западном направлении для Украины, который транслировался в телемарафоне.

Как отметил президент, для получения членства в блоке в более короткие сроки нужна настойчивость. По его словам, когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, большинство лидеров стран-членов блока предупреждали его, что до переговоров еще 6-8 лет. В то же время от переговоров до членства в ЕС может пройти и 10 лет – примерно столько этот процесс длился для других стран.

"Мы пройдем все эти этапы, я уверен, и будем в ЕС быстрее, чем прогнозируется. Если мы будем продолжать так же, так же бежать, быть настойчивыми", – подчеркнул Зеленский.

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Президент напомнил, что в Украине проголосовали большое количество законов, "которое страны ЕС проходили годами". Зеленский отметил, что в нашей стране этого процесса даже "не заметили" – его "пробежали".

Путь Украины в ЕС

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, Украина официально подала заявку на членство в ЕС. Исторический документ был подписан 28 февраля 2022 года.

Уже 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Сейчас Украина продолжает выполнять реформы, необходимые для начала переговоров о полноправном членстве. Ключевыми сферами реформ являются судебная система, борьба с коррупцией, соблюдение прав человека и экономическая стабильность.

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