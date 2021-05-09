Почетное звание Мать-героиня получили женщины, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звание Мать-героиня 1019 украинкам.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 188/2021 Зеленский подписал в День матери, 9 мая.

За образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития почетное звание Мать-героиня получили женщины, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

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"В частности, были отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 13 - Донецкой, 50 - Житомирской, 32 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 54 - Ивано-Франковской, 5 - в Киевской и 15 - города Киева. Также звание "Мать-героиня" удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 - Луганской, 115 - Львовской, 12 - Николаевской, 76 - Одесской, 27 - Полтавской, 87 - Ровенской, 18 - Сумской, 54 - Тернопольской, 23 - Харьковской, 9 - Херсонской, 41 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 77 - Черновицкой и 22 - Черниговской области", - говорится в сообщении.

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Автор: Александр Топчий