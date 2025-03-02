Кадры из Овального кабинета назвали "очень неприятными".

Украинцы отреагировали разочарованием, опасениями и черным юмором на то, как президент США Дональд Трамп и его заместитель Джей Ди Вэнс в Белом доме устроили перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет The Times.

"Единственный победитель - это Путин. И это большой провал для нас", - отметил 29-летний юрист Никита Лагуткин.

По мнению 76-летней пенсионерки Ирины Нестеренко, проблема была не в Зеленском, а именно в Трампе и Вэнсе.

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"Возможно, это неудивительно. Они уже задавали вопросы о том, кто несет ответственность за войну", - сказала она, добавив, что Россия напала на Украину.

А сержант ВСУ задался в соцсетях вопросом: "Как давление на окровавленную и раненую Украину делает Америку снова великой?".

Кадры из Овального кабинета, на которых Трамп и Вэнс ругаются с Зеленским были "очень неприятными", сказала 45-летняя академик Анастасия Борисенко:

"Вы определенно могли почувствовать их холодность по отношению к Украине… Итак, что дальше? Теперь понятно, что мы можем рассчитывать только на себя, а также на Европу. Великобритания, Франция, Германия, Испания - все они отреагировали немедленно. Мы должны поддерживать эти дипломатические связи. Времена меняются: мы должны быть активны не только на поле боя, но и в дипломатии".

41-летний менеджер по логистике Николай Пономаренко выразил мнение, что срыв переговоров не предвещает ничего хорошего для Украины:

"Но мы должны признать, что мы потеряли Америку, нашего стратегического союзника, с того момента, как Трамп вошел в Овальный кабинет… Трамп с самого начала показал, что он не заинтересован в поддержке Украины, что он заинтересован только в том, чтобы разорвать нас на части и эксплуатировать наши ресурсы".

Он предсказал "более сложную" ситуацию на линии фронта. "Мы столкнемся с еще большими трудностями, чем когда-либо за последние три года, но мы можем рассчитывать на поддержку европейских стран. Мы часть Европы".

Некоторые украинцы считают, что Зеленский, возможно, попал в засаду, что Трамп и Вэнс с самого начала планировали отправить его паковать вещи вместо того, чтобы подписать соглашение.

"По моему мнению, это была ловушка. Это было своего рода запугивание. Для Украины никогда не будет положительного результата, как бы мы ни отреагировали, - написал украинский дипломат Александр Щерба. - Но жизнь продолжается. И добро обязательно восторжествует".

Срыв переговоров с США

Напомним, как писал Bloomberg со ссылкой на источники, после перепалки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался убедить стороны вернуться за стол переговоров и спасти экономическое соглашение между США и Украиной.

Однако, команда Трампа отклонила просьбу вернуться к переговорам. В Белом доме заявили, что нужно время, чтобы "остыть". Администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения.

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