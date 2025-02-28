Позицию президента и вице-президента США экс-советник Трампа называет "катастрофической ошибкой для национальной безопасности Америки".

По мнению бывшего советника президента США Джона Болтона, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне.

Так Болтон отреагировал на события в Белом доме 28 февраля во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее сообщение экс-советник опубликовал на платформе Х.

В то же время Болтон отметил, что такая позиция президента и вице-президента - их личная, а не большинства американцев.

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"Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: теперь Трамп и Вэнс лично владеют этой политикой. Это не мнение большинства американцев, принадлежащих к любой политической партии или ни одной из них", - написал бывший советник.

Визит Зеленского в США: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон между президентами Украины и США, а также вице-президентом США в прямом эфире возникла ожесточенная перепалка, которая закончилась тем, что украинский президент уехал из Белого дома.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

Впоследствии Зеленский выступил с первыми комментариями после встречи с Трампом. Он поблагодарил Америку, президента, Конгресс и американский народ "за поддержку" и "за этот визит" и добавил, что "Украине нужен справедливый и длительный мир".

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