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Зеленский: Аваков должен довести до конца дело об убийстве Шеремета

12:06, 20 мая 2020
Общество
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Целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации \ фото УНИАН

 Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства. «Аваков не является моим кумом, близким другом. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да. Но его ответственность сегодня - дело Шеремета. И пожалуйста, - он начал это дело, он должен его довести до конца, до результата, чтобы все виновные были наказаны», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь. также в деле фигурирует супруги-добровольцы Инна («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства; Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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