Зеленский: Аваков должен довести до конца дело об убийстве Шеремета

Президент подчеркнул, что Аваков начал это дело, он должен его довести до результата, чтобы наконец все виновные были наказаны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства. «Аваков не является моим кумом, близким другом. Наоборот, у него есть близкие товарищи, с которыми я точно не дружу. Мощный ли он министр? Да. Сложная ли у нас сейчас ситуация? Считаю, да. Но его ответственность сегодня - дело Шеремета. И пожалуйста, - он начал это дело, он должен его довести до конца, до результата, чтобы все виновные были наказаны», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь. также в деле фигурирует супруги-добровольцы Инна («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства; Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.