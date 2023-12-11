По данным следствия, Алексей Костусев помог известным бизнесменам Кауфману и Грановскому получить "правильное" решение депутатов городского совета.

Бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву, который является одним из подозреваемых по делу о завладение международным аэропортом "Одесса", заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщает пресс-служба САП, избрана мера пресечения бывшему мэру Одессы, который является фигурантом дела.

"11 декабря следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта – коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности, а именно бывшему мэру Одессы", - говорится в сообщении.

В частности, суд удовлетворил ходатайство и избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Говорится, что после задержания этого подозреваемого и доставки его к месту проведения расследования суд решит вопрос о применении этой меры пресечения.

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Завладение аэропортом "Одесса" - детали

Напомним, в 2011 году коммунальным предприятием "Международный аэропорт "Одесса" и ООО Odessa Airport Development было создано ООО "Международный аэропорт "Одесса". Одесский городской совет выступил одним из учредителей ООО с долей 25% уставного капитала, что составляет 118,35 млн грн. в то время мэром Одессы был Алексей Костусев, который является отцом депутата ВР Алексея Гончаренко.

Сообщалось, что к "новому аэропорту" имеют отношение известные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Уже в июне 2012 года было заявлено, что ООО начало строительство нового пассажирского терминала площадью 26 тыс. кв. м, пропускная способность аэропорта возрастет с 400 до 1 тыс. пассажиров в час. Потом было несколько брифингов, на которых рассказывали за строительство полосы и тому подобное. Также говорилось, что определенные средства на ремонт существующей взлетно-посадочной полосы аэропорта будут выделять из государственного бюджета. Уже в 2017 году аэропорт начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину международный аэропорт "Одесса" не работает. Российские оккупанты наносили по нему ракетные удары, по данным правоохранителей, взлетная полоса получила повреждения.

В июле 2023 года стало известно, что в завладении аэропортом подозревают пять человек, среди которых известные бизнесмены-Борис Кауфман и Александр Грановский, а также - экс-мер Костусев. НАБУ объявило Костусева в розыск. По данным следствия, бывший городской голова в 2011 году бизнесмены зарегистрировали фирму, организовав совместное предприятие с городским советом, а получение согласия депутатов обеспечил именно мэр. В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

Нардеп Гончаренко уверяет, что вырос без отца и вообще нет никакого отношения к его "делам", потому что уже много лет не поддерживает с ним каких-либо контактов.

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