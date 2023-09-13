Мужчина должен оплатить залог более 120 млн грн.

ВАКС избрал меру пресечения известному одесскому бизнесмену Александру Грановскому, который подозревается в завладении КП "Международный аэропорт "Одесса".

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, 13 сентября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения еще одному бизнесмену. Этот мужчина подозревается в деле о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта – коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса" - и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120 млн 780 тыс. грн.

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Кроме того, на фигуранта возложены определенные процессуальные обязанности. В частности, носить электронное средство контроля, прибывать по первому требованию к детективам, прокурору, суду. Также - не отлучаться из Одессы без разрешения работников соответствующих органов; сообщать об изменении своего места жительства и работы. Кроме того, мужчине необходимо воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

За данными Центра противодействия коррупции, речь идет об Одесском бизнесмене Алексе Боруховиче.

"В целом подозрения по делу получили пять человек, в том числе бывший мэр Одессы Алексей Костусев и одесские бизнесмены Кауфман и Борухович, которых следствие называет соорганизаторами схемы. Алекс Борухович, которого ранее звали Александр Грановский, также имеет подозрение по другому делу - преступной организации, которая якобы взяла под контроль Одесский горсовет. По тому делу он вышел из СИЗО под залог в 124 млн грн", - говорится в сообщении.

Что известно о КП "Международный аэропорт"Одесса"

7 сентября ВАКС арестовал еще одного фигуранта дела по аэропорту "Одесса" - известного одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Следствие его считает одним из организаторов схемы. К подозреваемому применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога.

В 2011 году коммунальным предприятием "Международный аэропорт "Одесса" и ООО Odessa Airport Development было создано ООО "Международный аэропорт "Одесса". Одесский городской совет выступил одним из учредителей ООО с долей 25% уставного капитала, что составляет 118,35 млн грн. в то время мэром Одессы был Алексей Костусев. Сообщалось, что к "новому аэропорту" имеют отношение известные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

В июне 2012 года было заявлено, что ООО начало строительство нового пассажирского терминала площадью 26 тыс. кв. м, пропускная способность аэропорта возрастет С 400 до 1 тыс. пассажиров в час. Потом было несколько брифингов, на которых рассказывали за строительство полосы и тому подобное. Также говорилось, что определенные средства на ремонт существующей взлетно-посадочной полосы аэропорта будут выделять из государственного бюджета.

Уже в 2017 году аэропорт начал принимать пассажиров международных рейсов в новом терминале.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину международный аэропорт "Одесса" не работает. Российские оккупанты наносили по нему ракетные удары, по данным правоохранителей, взлетная полоса получила повреждения.

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