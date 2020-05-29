Из Польши выдворят 33 украинских заробитчан
В Польше задержали 33 украинцев, которые пытались пересечь чешскую границу.
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
Инцидент с пересечением польско-чешской границы произошел около села Воля Соколовская в Нижнесилезском воеводстве.
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Украинские граждане ехали на четырех автобусах в обход пограничного пункта пропуска. При этом на территорию Польши они попали несколько дней назад легально. Таким образом они пытались избежать двухнедельного карантина в Польше.
Всем задержанным украинцам запретили въезд в государства Шенгенской зоны и отменили их действующие польские рабочие визы.
Кроме того, задержанные украинцы вынуждены будут заплатить штраф и немедленно покинуть территорию Польши.
Как сообщал УНИАН, в Посольстве Чехии разъяснили, что в Киеве выдача рабочих виз остается приостановленной, а информация о восстановлении визовой деятельности не соответствует действительности.
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