Из Польши выдворят 33 украинских заробитчан

Всем задержанным украинцам запретили въезд в государства Шенгенской зоны.

В Польше задержали 33 украинцев, которые пытались пересечь чешскую границу.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Инцидент с пересечением польско-чешской границы произошел около села Воля Соколовская в Нижнесилезском воеводстве.

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Украинские граждане ехали на четырех автобусах в обход пограничного пункта пропуска. При этом на территорию Польши они попали несколько дней назад легально. Таким образом они пытались избежать двухнедельного карантина в Польше.

Всем задержанным украинцам запретили въезд в государства Шенгенской зоны и отменили их действующие польские рабочие визы.

Кроме того, задержанные украинцы вынуждены будут заплатить штраф и немедленно покинуть территорию Польши.

Как сообщал УНИАН, в Посольстве Чехии разъяснили, что в Киеве выдача рабочих виз остается приостановленной, а информация о восстановлении визовой деятельности не соответствует действительности.

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