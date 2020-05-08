В Австрию отправились 200 украинских сезонных работников - Пристайко

Ранее сообщалось, что в Австрии ожидают более 800 сезонных рабочих из Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что в Австрию отправились 200 украинских сезонных работников.

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

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"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynx Airlines с 200 украинскими работниками. Надеюсь, вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства. А пока спасибо за слаженную работу МИД Украины, Министерству инфраструктуры и МИД Австрии", - заявил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины готово к переговорам с европейскими странами, которые захотят официально пригласить украинцев на сезонные работы.

По его словам, важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

1 мая Пристайко заявил, что Кабмин не собирается запрещать выезд сезонных работников за границу. По его словам, в Австрии ожидают более 800 сезонных рабочих из Украины, а в Финляндии - тысячи.