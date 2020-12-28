В Украине могут создать силы территориальной обороны, которые будут отличаться массовостью и мгновенным временем боеготовности.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос выступил за скорейшее рассмотрение Радой проекта закона о территориальной обороне Украины (№4504). Документ предусматривает, создание сил территориальной обороны, члены которой будут хранить дома стрелковое оружие.

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Народный депутат от фракции "Голос" Андрей Шараськин, зарегистрировавший в Верховной Раде проект закона, надеется на его рассмотрение в сессионном зале парламента в феврале - марте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Говоря о создании современной национальной системы территориальной обороны Украины, депутат отметил, что, несмотря на то, что "в Конституции прописан безусловный долг каждого гражданина защищать суверенитет и целостность нашего государства, на практике оказалось, что прав у нас очень и очень мало".

"Это уже по состоянию на сегодняшний день, пожалуй, третья или четвертая попытка законодательно закрепить то, что следовало бы нам делать еще с 1991 года, если мы говорим о национальной безопасности и обороне. А именно, иметь право каждому гражданину, мужчине и женщине, принимать участие в обороне нашего государства", - сказал Шараськин.

Он выразил надежду, что в ближайшее время ВР начнет рассмотрение этого законопроекта: "Если не февраль, то март месяц, надеюсь, мы выйдем на рассмотрение в зал Верховной Рады".

В свою очередь, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который по словам Шараськина, является одним из авторов законопроекта №4504, рассказал, что в октябре прошлого года проработанная концепция создания территориальной обороны была представлена на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Была создана соответствующая рабочая группа и началась активная работа с представителями силовых структур.

"Мы учитывали тот опыт, который получен нашими соседями. Непосредственно Эстония, Литва, Польша. Как это делается в той же Швеции, в Соединенных Штатах, Швейцарии", - добавил он.

По словам Кривоноса, законопроект будет своеобразной "азбукой" территориальной обороны и "расставит все взаимоотношения, начиная от президента Украины, заканчивая последним гражданином Украины, который проживает на далеком хуторе или в далеком селе".

"Задача - максимально быстро сделать этот проект. Потому что территориальную оборону нужно было создавать еще в начале 90-х годов, с первых лет нашей независимости", - сказал заместитель секретаря СНБО.

Он также рассказал, что у войск теробороны должно быть, в первую очередь, стрелковое оружие.

"Что касается техники - это вопрос, который по принятию уже закона и обработки дальнейшей программы развития территориальной обороны государства как раз и будет рассматриваться. В зависимости от задач и регионов, каким образом будет использоваться техника. Сказать, что там будут танки, БМП, - я бы это пока не говорил. Задача номер один - это владение стрелковым оружием", - подчеркнул Кривонос и добавил, что оружие должно храниться дома у членов территориальной обороны.

В то же время, председатель правления общественной организации "Всеукраинское объединение "Патриот" Анна Майборода, которая также является соавтором законопроекта, отметила, что в нем закладывается система, основанная на готовности и способности органов государственной власти, местного самоуправления, центральных органов исполнительной власти, сил безопасности и обороны, аккредитованных общественных объединений реализовать задачи, которые осуществляются в пределах зон территориальной обороны, - в мирное время и в особый период.

На сегодняшний день, отметила она, территориальная оборона выполняет свои функции во время особого периода и во время военного положения.

"Мы главный заложили принцип, что территориальная оборона выполняет свои функции за пределами боевых действий и должна начинать работать и готовиться во время мирного периода", - сказала Майборода.

Она рассказала, что главными принципами в законопроекте есть массовость, мгновенное время боеготовности и территориальность, то есть формирование подразделений по территориальному принципу.

"Подразделения действуют по территориальному принципу на той территории, где живут. Они не перемещаются по территории Украины, как было в 2014 году", - пояснила Майборода.

Главной спором во время работы над законопроектом, сообщила она, был вопрос подчинения войск территориальной обороны. Законопроектом предлагается сформировать Главный гражданско-военный орган территориальной обороны, который входит в систему Минобороны, и на который будет возложена задача формировать политику территориальной обороны.

Также предлагается установить, что штабы зоны и района теробороны являются постоянно действующими гражданско-военными органами.

"На уровне этих штабов ... все представители сил обороны и сил безопасности в регионе должны планировать угрозы, планировать ресурсы, разрабатывать протоколы ... Просчитывать и совместно проводить учения. И готовиться к любым угрозам военного и невоенного характера во время мира", - отметила Майборода.

Она также подчеркнула, что законопроект дает возможность привлечь молодежь, студентов в подразделения войск теробороны в качестве резервистов.

"Они могут учиться, жить, учиться дома, а проходить обучение, получить военную профессию без привлечения к срочной службы", - пояснила Майборода.

Среди прочего, она отметила, что военнослужащие и резервисты теробороны, согласно законопроекту, подпадают под соцзащиту и госгарантии, как и военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований при выполнении задач.

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Автор: Татьяна Поляковская