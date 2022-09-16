Ранее стало известно о документе с подписью Палагнюка, в котором говорилось об "обеспокоенности" из-за перехода громад УПЦ МП в ПЦУ.

В Службе безопасности Украины отреагировали на скандал, который разгорелся вокруг того, что в учреждении якобы "обеспокоены" переходом громад УПЦ МП в ПЦУ. Заместителя начальника ГУ СБУ Киева и области Юрия Палагнюка отстранили после того, как стало известно, что в документах с его подписью речь шла об "угрозах для национальной безопасности".

Об этом изданию LB.ua сообщили в Службе безопасности Украины.

Так, в СБУ подчеркнули, что письма, которые были направлены в адрес Дарницкой райгосадминистрации с подписью Палагнюка, являются его собственной инициативой, а не позицией Службы.

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"Временный исполняющий обязанности председателя СБУ Василий Малюк отстранил заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от занимаемой должности из-за обнародованной информации о его вмешательстве в процесс перехода религиозных общин от УПЦ в ПЦУ", - сообщает издание.

Кроме этого в СБУ добавили, что кадровое решение по Палагнюку Малюк уже принял. Речь идет именно о выводе в распоряжение, то есть отстранении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в письме заместителя начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от 7 сентября на адрес Дарницкой райгосадминистрации речь шла о том, что СБУ якобы "обеспокоена" переходом громад УПЦ МП в ПЦУ.

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