Госслужащие взяты под домашний арест, а охранник - под стражу.

Трем должностным лицам и охраннику поликлиники, задержанным после гибели трех горожан из-за закрытого укрытия, избрали меры пресечения. Госслужащие взяты под домашний арест, а охранник - под стражу.

Все меры пресечения избраны на два месяца. Как сообщает Киевская городская прокуратура, соответствующие решения сегодня принял Деснянский райсуд столицы.

Так, трем должностным лицам - первому заместителю главы Деснянской райгосадминистрации Ирине Алексеенко, директору медучреждения Олегу Шугалевичу и его заместителю Василию Десику избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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В то же время, охранника поликлиники Вадима Мошкина суд арестовал без альтернативы залога.

В прокуратуре напомнили, что за служебную халатность, которую инкриминируют трем должностным лицам, грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, а за инкриминируемое охраннику оставление в опасности, которое привело к смерти, - от 3 до 8 лет заключения.

"Следственные действия продолжаются. По их результатам будет дана правовая оценка и действиям должностных лиц КГГА", - уточнили прокуроры.

Гибель людей из-за закрытого укрытия в Киеве

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Деснянском районе Киева во время российской ракетной атаки погибли три человека. Две женщины и девочка получили смертельные ранения в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты. Люди, которые были вместе с ними, впоследствии рассказали, что горожане вышли из своих домов во время тревоги, чтобы спрятаться в укрытии местной поликлиники, однако она была закрыта.

После трагедии правоохранители задержали первую замглавы Деснянской РГА Ирину Алексеенко, директора медучреждения, где расположено укрытие, Олега Шугалевича и его заместителя Василия Десика, а также охранника Вадима Мошкина. Чиновникам инкриминировали служебную халатность, которая привела к тяжелым последствиям, а охраннику - оставление в опасности, которое привело к смерти людей.

По поручению президента по всей стране, включая Киев, началась проверка укрытий.

По состоянию на утро 3 июня по всей Украине проверили уже около 4,8 тысяч укрытий, почти 900 из них оказались непригодными, а более 250 - закрытыми.

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