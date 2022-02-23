Парламент дал "зеленый свет" законопроекту об огнестрельном оружии для гражданских.

Нардеп Максим Бужанский объяснил суть законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие, заявив, что документ "не позволяет владеть тем, чем владеть запрещалось".

Об этом он написал в Telegram.

"Проголосованный законопроект говорит о том, что возможность покупать и иметь оружие будет регламентировано законом, а не постановлением МВД, как сейчас. Никаких других принципиальных для обычного гражданина новаций в этом законопроекте нет. Владеть тем, чем нельзя было владеть раньше, он не позволяет", - высказался Бужанский.

Законопроект об обороте огнестрельного оружия

Как писал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708).

Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, предлагается, в частности, определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие; определить условия и порядок получения гражданами и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие.

Кроме того, предполагается осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия; разработать порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, которые препятствуют получению документа на гражданское огнестрельное оружие.

Среди прочего, предлагается разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

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