Нардеп Максим Бужанский объяснил суть законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие, заявив, что документ "не позволяет владеть тем, чем владеть запрещалось".
Об этом он написал в Telegram.
"Проголосованный законопроект говорит о том, что возможность покупать и иметь оружие будет регламентировано законом, а не постановлением МВД, как сейчас. Никаких других принципиальных для обычного гражданина новаций в этом законопроекте нет. Владеть тем, чем нельзя было владеть раньше, он не позволяет", - высказался Бужанский.
Законопроект об обороте огнестрельного оружия
Как писал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708).
Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, предлагается, в частности, определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие; определить условия и порядок получения гражданами и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие.
Кроме того, предполагается осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия; разработать порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, которые препятствуют получению документа на гражданское огнестрельное оружие.
Среди прочего, предлагается разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.