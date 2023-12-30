По мнению Лихачева, вопрос мобилизации лиц с инвалидностью законопроектом подан двусмысленно.

Адвокат Роман Лихачев объяснил, какие подводные камни для граждан относительно отсрочки от мобилизации в новом законопроекте и действительно ли лица с 3 группой инвалидности теряют отсрочку.

В коомментарии NV адвокат отметил, что законопроект фактически отменяет многие отсрочки. Например, студенты, которые получают образование по тому же уровню, что они уже имеют (например, человек, имеющий бакалаврское образование учится на бакалавра по другой специальности), потеряют право на отсрочку. Но это не касается тех студентов, которые получают уровень образования, который выше ранее полученного.

По мнению Лихачева, вопрос мобилизации лиц с инвалидностью законопроектом подан двусмысленно. По его словам, в части норм говорится о том, что все лица с инвалидностью будут иметь отсрочку. В то же время есть нормы, где указано, что только лица с 1 и 2 группами инвалидности будут иметь право на отсрочку и могут проходить военную службу по желанию. Тогда, как отметил юрист, непонятно, как будет решаться вопрос с людьми с 3 группой инвалидности, которых в Украине сотни тысяч.

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"Достаточно много изменений. В целом они направлены на то, чтобы уменьшить количество отсрочек и уменьшить количество увольнений с военной службы. То есть фактически есть проблемы с мобилизацией и государство этими законами просто уменьшает количество лиц, имеющих право на отсрочку", - сказал адвокат.

Закон о мобилизации - что с инвалидами

25 декабря Кабмин подал в Верховную Раду Украины законопроект по усовершенствованию мобилизации. Ним, в частности, не предусмотрена отстрочка для лиц с инвалидностью III группы.

Согласно действующему законодательству, III группу инвалидности в Украине могут получить лица, у которых есть конкретная болезнь. В частности, это может быть отсутствие одного легкого, отсутствие или субатрофия одного глаза.

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