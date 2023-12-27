В новом законопроекте по мобилизации депутаты предлагают отменить отсрочку для некоторых категорий мужчин, в частности и для лиц с инвалидностью III группы.

25 декабря Кабмин подал в Верховную Раду Украины законопроект по усовершенствованию мобилизации. Ним, в частности, не предусмотрена отстрочка для лиц с инвалидностью III группы.

Согласно действующему законодательству, III группу инвалидности в Украине могут получить лица, у которых есть конкретная болезнь. В частности, это может быть отсутствие одного легкого, отсутствие или субатрофия одного глаза.

Также в перечне следующие болезни:

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Стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;

Практическая слепота на один глаз (острота зрения с переносимой коррекцией ниже 0,05 или концентрическое сужение границ поля зрения до 10 град от точки фиксации) вследствие профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы. 3 группа инвалидности устанавливается в случае одноглазия вследствие бытовой травмы или болезни, не связанных со службой в армии или профессиональной деятельностью на период переобучения и приобретения новой профессии;

Двусторонняя глухота;

Устойчивая трахеостома в случае невозможности пластического закрытия;

Стеноз гортани II-III степени вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;

Стойкая афония органического генеза;

Дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;

Гипофизарный нанизм (рост менее 150 см);

Паралич кисти;

Паралич верхней конечности или паралич нижней конечности;

Выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц: плеча — более 4 см, предплечья — более 3 см, бедра — более 8 см, голени — более 6 см, а также гипотрофией мышц кисти или стопы;

Инородное тело в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;

Значительный дефект костей черепа (3×1 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутотканью, или при меньших размерах), если происходит пульсация мозга, или при отсутствии пульсации в случаях, когда травма протекала с осложнениями (инфекционно-гнойным процессом);

Отсутствие кисти и высший уровень ампутации верхней конечности;

Ложный сустав плеча или обеих костей предплечья;

Отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;

Отсутствие трех пальцев кисти, включая первый, анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально невыгодном положении;

Отсутствие первого, второго пальцев с соответствующими пястными костями;

Отсутствие первых пальцев обеих кистей;

Отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;

Культи бедра или голени;

Кукса стопы на уровне сустава Лисфранка или на более высоком уровне;

Двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей по Шарпу;

Резко выраженная контрактура или анкилоз 2-х голеностопных суставов, резко выраженная контрактура или анкилоз голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;

Резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного или коленного сустава в функционально невыгодном положении или укорочение конечности более 7 см после резекции сустава;

Врожденный или приобретенный вывих тазобедренных суставов или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;

Деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I ст. и более;

Неконсолидированный перелом бедра или обеих костей голени;

Неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности;

Укорочение нижней конечности на 7 см и более;

Эндопротез коленного или тазобедренного сустава;

Остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см;

Кифосколиоз III степени с наличием дыхательной недостаточности или кифосколиоз IV степени;

Экстирпация желудка;

Тотальная тиреоидэктомия по поводу рака;

Искусственный клапан сердца;

Искусственный водитель ритма сердечной деятельности;

Инородное тело в сердечной мышце или в перикарде;

Отсутствие одной почки с патологией второй;

Двусторонняя мастэктомия.

Кроме того, есть некоторые ограничения, которые учитываются при предоставления статуса лица с инвалидностью III группы. К ним относится возможность обслуживать себя с применением вспомогательных средств, наличие трудностей при передвижении без помощи, а также наличие трудностей при получении профессии.

Кроме того, к таким ограничениям относятся:

возможность получения образования только в домашних условиях или с тьютором на инклюзии;

способность ориентироваться в пространстве только с применением дополнительных средств;

потеря возможности выполнять трудовую деятельность на 25%;

неспособность контролировать свое поведение без посторонней помощи;

проблемы в общении, заключающиеся в сниженной интенсивности и скорости обмена информацией.

Отметим, что законопроект, где предлагается отсрочка для людей с инвалидностью III, пока только зарегистрирован в парламенте. Перед принятием возможны правки.

Мобилизация в Украине: какие изменения предлагает Кабмин

В Раду подали новый законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. В частности, предлагается уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет и исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе.

Кроме того, предусмотрено введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях, а также введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку.

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