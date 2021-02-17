Максим Кривош обвиняется по семи статьям Уголовного кодекса.

Обвинительный акт относительно Максима Кривоша, который в июле 2020 года в центре Луцка захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами, направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве относительно вооруженного террориста, который 21 июля 2020 года захватил в центре Луцка рейсовый автобус с пассажирами», - говорится в сообщении.

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По материалам СБУ, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), ч. ч. 1 и 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 280 (принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Отмечается, что следователи органов безопасности направили в суд материалы соответствующего уголовного производства вместе с обвинительным актом.

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21 июля 2020 года вооруженный житель Волыни Максим Кривош захватил в центре Луцка рейсовый автобус «Красниловка-Берестечко» с 13 пассажирами. Вечером того же дня сотрудники СБУ совместно с Нацполицией освободили всех заложников и задержали злоумышленника.

В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом. Во время пребывания под стражей Кривош успел объявить голодовку - ему не понравились условия в СИЗО.

Психиатрическая экспертиза признала вменяемость Максима Кривоша.

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Автор: Светлана Макринская