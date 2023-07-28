В частности, в этом году одна стандартная банка с горлышком 82 мм под закатку объемом 0,5 л дешевле всего стоит 12,90 грн.

Эксперты подсчитали, сколько сейчас стоит инвентарь для приготовления консервации и популярные пищевые составляющие, которые могут понадобиться для приготовления маринада.

Об этом говорится в пресс-релизе от аналитиков Zakaz.ua, который есть в распоряжении УНИАН.

В частности, в этом году одна стандартная банка с горлышком 82 мм под закатку объемом 0,5 л дешевле всего стоит 12,90 грн; самая дешевая литровая банка — 19 грн/шт; банка объемом 3 л — 59 грн/шт.

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Наборы металлических крышек (20 шт) для закатки стоят 85,89 грн. Также на полочках супермаркетов в ассортименте можно найти наборы с количеством крышек 45 или 50 штук в упаковке, минимальная цена которых стартует от 169 грн.

"Что касается цен на банки для закрутки под крышку "твист-офф": самая маленькая тара объемом 100 г стоит 25 грн (но идет уже сразу в комплекте с крышкой), банка объемом 0,5 стоит 15,49 грн/шт, а самая дешевая литровая тара стоит 21,90 грн/шт. В свою очередь самая низкая цена на комплект крышек типа "твист-офф" размером 82мм составляет 79,99 грн за 20 штук", – говорится в аналитике.

Отмечается, что ключ для закатки можно приобрести как полуавтомат, так и автомат. Самая дешевая стоимость первого составляет 239,90 грн, тогда как автомат стоит 399 грн.

Вместе с тем из популярных пищевых составляющих, которые могут понадобиться для приготовления маринада, уксус столовый 9% (1л) стоит в пределах 18,50 - 42,90 грн; соль каменная (1 кг) – 17,90 - 29,90 грн; сахар белый (1 кг) – 32,90 – 47,99 грн.

Для консервирования также используют: чеснок весовой (1 кг), который стоит 119 - 129 грн; корень хрена (1 кг) – 290 - 340 грн; лавровый лист сухой (10 г) – 5,90 - 15,99 грн.

Цены на овощи в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели, по словам советника директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Ивана Стефанишина, кабачки, капуста, огурцы стоили в пределах 7-9 грн/кг, болгарский перец и помидоры – 40 грн/кг и 47-50 грн/кг соответственно.

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