За последнюю неделю цены на овощи значительно просели.

В ближайшие неделю-две рост цен на сезонные овощи не ожидается из-за насыщения рынка продукцией из Закарпатской и Тернопольской областей.

Об этом рассказал корреспонденту УНИАН советник директора по вопросам агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин. По его данным, сейчас кабачки, капуста, огурцы стоят в пределах 7-9 грн/кг, болгарский перец и помидоры – 40 грн/кг и 47-50 грн/кг соответственно.

"За последнюю неделю цены значительно просели. В первую очередь, из-за насыщения рынка продукцией из Закарпатской и Тернопольской областей", - рассказывает эксперт.

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Стефанишин отметил, что сейчас стоимость отдельных овощей является самой минимальной. И если эти цены будут падать дальше, то, по его словам, производителям будет невыгодно даже собирать урожай.

Эксперт говорит, что цены и предложение овощей будут зависеть от погодных условий. В целом, по его мнению, подобная тенденция удешевления сезонных овощей будет прослеживаться еще ближайшие неделю-две.

Цены на овощи в Украине

По состоянию на 28 февраля 2023 года в Украине взлетели цены на капусту.

В марте 2023 года цены на лук в Украине установили рекордный максимум.

По состоянию на март 2023 года в Украине наблюдалось стремительное подорожание овощей, поскольку миллионы гектаров полей были заминированы, враг прицельно бьет по сельхозпредприятиям.

В конце марта 2023 года в Минагрополитики сказали, когда в Украине подешевеют овощи.

В апреле 2023 года в Украине значительно подорожали помидоры, огурцы и лук. Цены выросли из-за сезонного увеличения спроса и отсутствия больших объемов украинской тепличной продукции.

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