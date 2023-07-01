Один из самых страшных сценариев - это не физический подрыв взрывчатки рядом или снаружи, а перекрытие доступа воды для охлаждения.

Разговоры о том, что Путин хочет спровоцировать взрыв на Запорожской АЭС, не утихают около двух недель, но в последнее время поступают четкие сигналы от ГУР о том, что угроза реальна.

Возможен ли взрыв с выбросом радиоактивных частиц, что нас ждет при худшем сценарии, в эфире 1+1 рассказал Владимир Борисенко, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины.

Он пояснил, что с 6 сентября 2022 года ни один из реакторов ЗАЭС не вырабатывает электричество и, соответственно, не находится в критическом состоянии, при котором могут накапливаться продукты деления, которые несут серьезную угрозу для окружающей среды.

"За это время действительно количество радиоактивности, которая там накопилась в топливе и может нанести вред, уменьшилось. Для блока, который с сентября не работает, в 3 тысячи раз, а для тех, которые более года - в 5 тыс. раз", - заявляет Борисенко.

Какие могут быть сценарии в случае взрыва на Запорожской АЭС?

По словам эксперта, сценарии могут быть разными. Если это будут подрывы внешние или даже на хранилище, говорит он, то это будет достаточно минимальная угроза. "Это топливо в холодном состоянии, для его охлаждения вода не нужна. Если будет поврежден контейнер и топливо, то это будет локальная авария в радиусе нескольких максимум километров", - заявил Борисенко. То есть при таком сценарии пострадает только Энергодар.

Что касается подрывов самих блоков, то здесь ситуация не очень определена, признает заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины.

"Сами блоки нет смысла подрывать. Если сохранят все системы безопасности, трубопроводы, паропроводы, которые обеспечивают подачу воды на охлаждение топлива в активных зонах и в бассейнах выдержки, то ничего в общем не случится... Если же они пойдут на крайние меры и будут пытаться повредить топливо, перекрыв поставки теплоносителя - воды - или перекрыв поставки электричества, то это будет явно видно, что это оккупанты", - пояснил Борисенко.

То есть один из самых страшных сценариев - это не физический подрыв взрывчатки рядом или снаружи, а перекрытие доступа воды для охлаждения.

"Если ограничить доступ воды, то это топливо начнет перегреваться. Вот это самый страшный сценарий, когда топливо перегревается, и конструкционные элементы - цирконий - при высоких температурах начнут взаимодействовать с паром, начнется пароциркониевая реакция, выделение водорода", - заявил эксперт.

Предупреждение о подготовке теракта на ЗАЭС Россией

Ранее украинская разведка сообщала, что оккупанты заминировали ЗАЭС, разместив возле 4 из 6 энергоблоков технику со взрывчаткой.

В "Энергоатоме" заявляли, что Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после происшествия.

В ГУР узнали "опасную" дату: работникам "Росатома" на ЗАЭС оккупанты приказали покинуть Запорожскую атомную электростанцию до 5 июля.

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