Забота о здоровье нации: 'БаДМ' открывает новые аптечные склады в Украине

Миллионам украинских потребителей ежедневно необходимы качественные лекарственные средства. Национальный дистрибьютор фармацевтической продукции компания "БаДМ" обеспечивает медпрепаратами более 18 000 аптек и медучреждений по всей территории Украины.

Для того, чтобы на 100% удовлетворить потребность в лекарственных средствах в каждом регионе, "БаДМ" активно инвестирует в строительство новых аптечных складов европейского образца на третьем году войны. Роботизированные логистические центры откроются в 5 регионах Украины: Киевской области, Одессе, Виннице, Ивано-Франковске и Полтаве.

Благодаря инвестициям компании собственный ресурс аптечных складов "БаДМ" увеличится в 2 раза – общая площадь составит 120 000 кв. м. Это дает существенные преимущества для поставок медицинских препаратов гарантированного качества в самые отдаленные районы страны.

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В новых логистических центрах "БаДМ" внедряется максимальная автоматизация бизнес-процессов. Использование современных технологий, таких, как например, GoodToPerson, значительно ускоряет процесс формирования и распределения заказов – с целью обеспечения миллионов потребителей необходимым ассортиментом лекарств.

Аптечные склады "БаДМ" с 2012 года успешно подтверждают соответствие стандартам международной дистрибуции и сертификации GDP. Компания контролирует все внутренние бизнес-процессы: надежность поставок, соблюдение необходимых условий хранения и оптимизацию логистики лекарственных препаратов. Каждый сотрудник "БаДМ" осознает свою ответственность за важность роль лекарств в жизни людей.

Реальные вызовы для "БаДМ" во время войны

45% складских мощностей компании были утрачены в первые недели и месяцы полномасштабного вторжения. Несмотря на тяжелейшие условия, команда "БаДМ" выполнила социальную миссию компании – "Надежный партнер твоего здоровья", и обеспечила украинцев необходимыми лекарственными средствами.

Компания выполнила все обязательства перед партнерами и клиентами. Руководители подразделений и сотрудники офиса, вместе со всеми работниками аптечных складов, формировали заказы, обеспечивали бесперебойную работу предприятия. "БаДМ" стабильно демонстрирует надежный сервис в кризисных ситуациях, продолжая своевременно и в полном объёме поставлять лекарства в регионы.

Третий год с начала полномасштабной войны "БаДМ" обеспечивает население необходимыми лекарствами в горячих точках Украины. Структурные подразделения бесперебойно работают в прифронтовых и опасных для жизни городах: Харькове, Днепре, Одессе и по всем другим направлениям на территории Украины. В октябре 2024 года, после вынужденного перерыва, полностью восстановлена работа подразделения в Николаеве.

Современными героями становятся обычные люди

Водители и экспедиторы, которые работают с компанией "БаДМ", доставляют лекарственные средства и медпрепараты в населенные пункты, которые граничат с линией фронта.

Маршруты проходят в районах Никополя, Херсона, Краматорска, Покровска, Золочева, Краснополья, Купянска, Глухова и Боровой.

"Перевозчики работают в очень тяжелых условиях. Они неоднократно становились свидетелями обстрелов, ситуаций, когда аптека была разбомблена до получения заказа. Благодаря мужеству водителей и экспедиторов люди, которые много месяцев живут под обстрелами, без воды и электричества, получают необходимые лекарства", - рассказывает Александр Кузнецов, директор региональный Центрального региона ООО "БаДМ".

И.о. Генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко подчеркнул: "Цель компании БаДМ – постоянное развитие рынка фармацевтической дистрибуции, чтобы удовлетворить потребности в лекарственных средствах миллионов людей во всех регионах Украины".