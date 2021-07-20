Артема Матюшина, который непосредственно стрелял в "Сармата" и частично признал свою вину, признали виновным в совершении умышленного убийства.

За убийство ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат"к 11 годам тюрьмы приговорили лишь одного фигуранта дела, остальных - оправдали.

Как сообщает пресс-служба Бердянского горрайонного суда Запорожской области, Артема Матюшина, который непосредственно стрелял в "Сармата" и частично признал свою вину, признали виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса).

Как уточнили УНИАН в суде, Матюшин должен оплатить 700 тыс. грн морального вреда жене Олешко, а также ежемесячно выплачивать дочери убитого по 1 тыс. 241 гривни до достижения ее совершеннолетия.

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В то же время, других фигурантов дела, в том числе предполагаемых организаторов убийства Виктора Власюка, Михаила Сигиду, Евгения Бродского и вероятных соучастников преступления Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Александра Обухова, Дениса Зеленкина и Николая Ломаку коллегия судей оправдала якобы за недостаточностью доказательств.

Убийство ветерана АТО "Сармата": детали

Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области.

В тот же день полицейские задержали четверых подозреваемых в убийстве активиста, позже были задержаны еще семеро подозреваемых.

Полиция отрабатывала несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве или из-за бизнес-конфликта.

1 июля 2019 года было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко: Артема Матюшина, который произвел выстрелы, вероятных организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и вероятных соучастников Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана и Дениса Зеленкина.

28 июля обвинительный акт по делу направлен в Бердянский горрайонный суд.

В августе 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Олешко.

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Автор: Антонина Доломанжи