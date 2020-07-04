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Убийство Сармата: побратимы АТОвца прекратили голодовку под офисом президента из-за сдвигов в деле

03:30, 04 июля 2020
Общество
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"Сармата" убили на глазах у жены и семьи / Фото УНИАН

Побратимы убитого ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" прекратили голодовку на 24 день. Это произошло после того, как правоохранители услышали их требования и открыли дело против судей, которые отпустили вероятных убийц "Сармата".

О прекращении голодовки сообщил один из собратьев Виталия Олешко Тарас Костанчук в видеообращении Общественного объединения "Сармат" на странице в Facebook.

"Почему это произошло? Потому что вчера рабочая группа Офиса генпрокурора, как они обещали, собрали материалы дополнительные и подали в суд ходатайство о продлении сроков следствия", - объяснил ветеран войны.

Уже 6 июля прокуроры пообещали снова ходатайствовать в суд об аресте фигурантов дела. В частности, для Михаила Сигида. Поэтому собратья "Сармата", как и было договорено, прекратили процесс голодовки.

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"Мы начали употреблять йогурты, сыворотки и перемолотые фрукты. Словом, доктор расписал буквально по часам, что нам можно принимать, чтобы мы могли потом спокойно полностью выйти из голода", – рассказал Тарас Костанчук.

В целом голодовка длилась 24 дня. Костанчук объяснил, что побратимы "Сармата" пока останутся под Офисом Президента, а как только суд арестует подозреваемых, они вернутся в Бердянск, где будут контролировать судебный процесс.

Суд отпустил в убийстве "Сармата" таких подозреваемых:

  • Михаил Сигида,
  • Евгений Бродский,
  • Виктор Власюк – предполагаемые организаторы преступления,
  • Артем Матюшин,
  • Владимир Обухов,
  • Николай Ломака,
  • Максим Владимиренков.

Сигида подозревается в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль. Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.

Как сообщал ранее УНИАН, Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс" и вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля в Бердянске на глазах у семьи и очевидцев.

1 августа стало известно, что четверо подозреваемых в убийстве задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия и очевидцев, в Олешко стрелял бывший боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин. 

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