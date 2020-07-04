Убийство Сармата: побратимы АТОвца прекратили голодовку под офисом президента из-за сдвигов в деле
Побратимы убитого ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" прекратили голодовку на 24 день. Это произошло после того, как правоохранители услышали их требования и открыли дело против судей, которые отпустили вероятных убийц "Сармата".
О прекращении голодовки сообщил один из собратьев Виталия Олешко Тарас Костанчук в видеообращении Общественного объединения "Сармат" на странице в Facebook.
"Почему это произошло? Потому что вчера рабочая группа Офиса генпрокурора, как они обещали, собрали материалы дополнительные и подали в суд ходатайство о продлении сроков следствия", - объяснил ветеран войны.
Уже 6 июля прокуроры пообещали снова ходатайствовать в суд об аресте фигурантов дела. В частности, для Михаила Сигида. Поэтому собратья "Сармата", как и было договорено, прекратили процесс голодовки.
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"Мы начали употреблять йогурты, сыворотки и перемолотые фрукты. Словом, доктор расписал буквально по часам, что нам можно принимать, чтобы мы могли потом спокойно полностью выйти из голода", – рассказал Тарас Костанчук.
В целом голодовка длилась 24 дня. Костанчук объяснил, что побратимы "Сармата" пока останутся под Офисом Президента, а как только суд арестует подозреваемых, они вернутся в Бердянск, где будут контролировать судебный процесс.
Суд отпустил в убийстве "Сармата" таких подозреваемых:
- Михаил Сигида,
- Евгений Бродский,
- Виктор Власюк – предполагаемые организаторы преступления,
- Артем Матюшин,
- Владимир Обухов,
- Николай Ломака,
- Максим Владимиренков.
Сигида подозревается в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль. Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.
Как сообщал ранее УНИАН, Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс" и вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля в Бердянске на глазах у семьи и очевидцев.
1 августа стало известно, что четверо подозреваемых в убийстве задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия и очевидцев, в Олешко стрелял бывший боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.
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