Убийство Сармата: побратимы АТОвца прекратили голодовку под офисом президента из-за сдвигов в деле

О прекращении голодовки сообщил один из собратьев Виталия Олешко Тарас Костанчук.

Побратимы убитого ветерана АТО Виталия Олешко "Сармата" прекратили голодовку на 24 день. Это произошло после того, как правоохранители услышали их требования и открыли дело против судей, которые отпустили вероятных убийц "Сармата".

О прекращении голодовки сообщил один из собратьев Виталия Олешко Тарас Костанчук в видеообращении Общественного объединения "Сармат" на странице в Facebook.

"Почему это произошло? Потому что вчера рабочая группа Офиса генпрокурора, как они обещали, собрали материалы дополнительные и подали в суд ходатайство о продлении сроков следствия", - объяснил ветеран войны.

Уже 6 июля прокуроры пообещали снова ходатайствовать в суд об аресте фигурантов дела. В частности, для Михаила Сигида. Поэтому собратья "Сармата", как и было договорено, прекратили процесс голодовки.

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"Мы начали употреблять йогурты, сыворотки и перемолотые фрукты. Словом, доктор расписал буквально по часам, что нам можно принимать, чтобы мы могли потом спокойно полностью выйти из голода", – рассказал Тарас Костанчук.

В целом голодовка длилась 24 дня. Костанчук объяснил, что побратимы "Сармата" пока останутся под Офисом Президента, а как только суд арестует подозреваемых, они вернутся в Бердянск, где будут контролировать судебный процесс.

Суд отпустил в убийстве "Сармата" таких подозреваемых:

Михаил Сигида,

Евгений Бродский,

Виктор Власюк – предполагаемые организаторы преступления,

– предполагаемые организаторы преступления, Артем Матюшин,

Владимир Обухов,

Николай Ломака,

Максим Владимиренков.

Сигида подозревается в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль. Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.

Как сообщал ранее УНИАН, Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс" и вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля в Бердянске на глазах у семьи и очевидцев.

1 августа стало известно, что четверо подозреваемых в убийстве задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области. 2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия и очевидцев, в Олешко стрелял бывший боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.

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