В течение последних суток на территорию Украины вернулись 22 тысячи граждан. Всего с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ на территории Украины вернулись домой из-за границы более 442 тыс. украинцев.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"За прошедшие сутки из Украины выбыло более 49 тысяч человек. 30 тысяч из них пересекли границу в Польшу", - сообщили в ведомстве.
Государственная пограничная служба рекомендует выбирать для пересечения пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.
"Кроме оформления людей и транспорта, пограничники совместно с таможенниками осуществляют пропуск гуманитарной помощи для украинского войска и наших соотечественников. За минувшие сутки на западных границах было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарными грузами", - уточнили в ведомстве.
Напомним, сегодня стартует международный благотворительный телемарафон-концерт в поддержку Украины. Трансляция эфира будет осуществляться из Варшавы, на базе польского телеканала ТVР. Кроме этого, ретрансляцию на своих локальных каналах обеспечивают вещатели из многих стран мира.