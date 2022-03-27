Сегодня начнется международный благотворительный телемарафон-концерт в поддержку Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.
"27 марта в 18:30 по киевскому времени начнется международный благотворительный телемарафон-концерт, который объединит более 20 стран мира и соберет более 50 участников", - говорится в сообщении.
Трансляция эфира будет осуществляться из Варшавы, на базе польского телеканала ТVР. Кроме этого, ретрансляцию на своих локальных каналах обеспечивают вещатели из многих стран мира.
На площадях многих крупных городов и столиц мира будет организован просмотр телемарафона. В частности, на улицы выйдут жители Берлина, Лондона, Милана, Праги, Братиславы, Торонто, Амстердама, Малаги, Тель-Авива, Вены, Варшавы, Клуж-Напоки, Стокгольма и Таллина.
Также участники непосредственно на местах смогут поддержать Украину, отправив донаты на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ в Украину, приобретя сувенирную продукцию.
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