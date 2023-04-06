Угрожая ограничениями в правах и физической расправой, РФ пытается склонить жителей захваченных территорий к получению "документов".

Принудительное приобретение на временно оккупированных территориях гражданства России не является основанием для потери гражданства Украины. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

В сообщении отмечается, что почти ежедневно с временно оккупированных территорий поступают новости о принудительной паспортизации врагом украинцев.

"Угрожая насильственными ограничениями в правах и физической расправой, РФ пытается склонить жителей захваченных территорий к получению "документов", - сказано в сообщении.

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По информации Минюста, на оккупированных территориях украинцам угрожают, что у них заберут имущество, заблокируют предпринимательскую деятельность, не дадут переоформить транспортное средство, если они не оформят российский паспорт.

"Украинское государство, как и весь цивилизованный мир, не признает принудительное приобретение гражданами Украины, проживающими на временно оккупированных территориях, гражданства России, более того, это не является основанием для потери гражданства Украины", - отмечают в Минюсте.

В ведомстве добавили, что никакие фиктивные паспорта оккупантов не повлияют на освобождение временно оккупированных территорий и на победу Украины.

Преступления РФ против украинцев - новости с оккупированных территорий

Во временно оккупированном Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в пыточных, чтобы заставить взять паспорта РФ.

Также на временно оккупированной части Запорожской области захватчики не допускают к посевной фермеров без российского паспорта.

В Мелитополе российские оккупанты заставляют учителей школ до 1 июня написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.

По информации спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, на временно оккупированной части Херсонщины захватчики пытают людей за отказ получать российские паспорта.

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