Большинство населения, которое не уехало и не было депортировано, все равно не соглашается получать паспорт врага.

На временно оккупированной части Запорожской области захватчики не допускают к посевной фермеров без российского паспорта.

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), что оккупационная администрация Запорожской области стремится любой ценой удовлетворить Москву и нарастить темпы принудительной паспортизации в регионе. Впрочем, подавляющее количество населения, которое не выехало и не было депортировано, все равно не соглашается получать паспорт врага.

"Поэтому оккупанты придумывают ограничения и инициируют условия, при которых без паспорта врага жизнь на временно оккупированной территории невозможна. Так, теперь все фермеры должны получить разрешение от оккупантов для работы в полях. Условием для получения разрешения является красная макулатура", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Запорожской области

По состоянию на 3 апреля 2023 года на временно оккупированной части Запорожской области российские захватчики продолжали заставлять жителей получать паспорта РФ. В Мелитополе россияне установили для некоторых жителей паспортный "дедлайн".

Также сообщалось, что оккупанты строят три новые линии обороны в Запорожской области. Захватчики роют окопы и возводят противотанковые заграждения.

Сообщалось, что россияне на временно оккупированной территории Запорожской области готовят пропагандистскую кампанию.

4 апреля 2023 года сообщалось, что колаборанты на ВОТ готовятся к эвакуации из Запорожской области.

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