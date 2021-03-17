В Ривне под домашний арест отпустили серийного насильника Юрия Павлова, которого подозревают в четырех изнасилованиях и двух попытках нападения на женщин.

В Ривне под домашний арест отпустили серийного насильника Юрия Павлова, которого подозревают в 4-х изнасилованиях и 2-х попытках нападения на женщин. Женское движение «За майбутнє» во главе с лидером Ириной Сусловой сразу обратился к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием немедленно взять под контроль ситуацию.

"Вы думаете, что человек, которого поймали с поличным, несет "свой крест" ответственности в местах не слишком отдаленных? Нет! К сожалению, это не о нашей стране и не о нашем правосудии. Насильник отнюдь не за решеткой – он дома! Возможно, дома... Или подыскивает новую жертву... Или угрожает убийством потерпевшим, чтобы те молчали и не говорили! Вместо содержания под стражей, его отпустили под домашний арест. И даже не побеспокоились об электронном браслете!" - заявила на своей странице в Facebook Ирина Суслова.

По словам юристов Женского движения, правоохранители собрали достаточно улик против подозреваемого – все шесть женщин его узнали, вину доказывает ряд экспертиз, а ДНК из-под ногтей потерпевшей совпало с ДНК Павлова.

Но, как утверждают представительницы женщин, со справедливым приговором будто намеренно затягивают.

"Это может свидетельствовать об одном – в дело вмешалась коррупция! Сначала судебные заседания постоянно переносились или отменялись, а прокурор допускал грубые ошибки при оформлении документов. Впоследствии насильника отпустили из СИЗО под домашний арест даже без ведома потерпевших. Решение суд вынес в их отсутствие", - добавила правозащитница Ирина Суслова.

Женское движение "За майбутнє" пообещало пристально следить за дальнейшим развитием ситуации в Ривне, официально призвало Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову немедленно взять под контроль это дело, чтобы местные прокуроры, поддерживающие государственное обвинение в суде, это осознавали и не затягивали процесс.

Напомним, следующее заседание по делу состоится уже завтра, 18 марта.

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Автор: Григорий Бондарь