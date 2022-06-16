Первая леди всегда восхищает своими образами.

Первая леди Украины Елена Зеленская обладает тонким чувством стиля. Она всегда превосходно выглядит, и многие ее образы можно брать себе на заметку.

Так, Зеленская в онлайн-формате выступила на международной конференции "Женщины сегодня", где появилась перед камерой в рубашке цвета хаки и бежевом пиджаке.

Такое сочетание цветов к лицу Зеленской, а классический стиль одежды делает ее очень привлекательной, несмотря на некую официальность.

Также Зеленская собрала волосы в пучок, а на лицо нанесла легкий повседневный макияж с акцентом на глаза.

Украинцы, увидев первую леди в таком образе, оставили множество позитивных комментариев под ее постом в Instagram. Многие пользователи сети отправили ей "сердечки" и "поцелуйчики" в виде эмодзи. А сама публикация за несколько часов набрала почти 15 тысяч лайков.

Напомним, ранее Елена Зеленская назвала всего два слова, которые мечтает услышать от мужа.

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